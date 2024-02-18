Врач-офтальмолог Лещенко предупредила о возможном отслоении сетчатки у пациентов с близорукостью

Увеличение степени близорукости увеличивает риск этого осложнения, поскольку сетчатка подвергается растяжению, что может привести к ее отслоению.
Лечение отслоения сетчатки обычно не ведет к полному восстановлению зрения, поэтому предпочтительнее предотвращать его возникновение. Пациентам с высокой степенью миопии рекомендуется избегать определенных нагрузок, таких как потуги при родах, сбор грибов и ягод, а также заниматься экстремальными видами спорта, чтобы не увеличивать риск отслоения сетчатки.
Лазерная коррекция зрения снижает диоптрии, но не изменяет длину глаза, поэтому пациенты после операции все еще подвержены риску отслоения сетчатки. Таким образом, необходимо осознавать, что меры предосторожности остаются важными даже после процедуры лазерной коррекции зрения, сообщает РИА Новости.
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