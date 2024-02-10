Врач Русановская: при синдроме сухого глаза поможет увлажнитель воздуха

Врач офтальмолог Анна Русановская предупреждает о возможных проблемах со зрением, связанных с синдромом сухого глаза, вызванных недостаточной влажностью в помещении. Она подчеркивает, что использование увлажнителя воздуха может предотвратить развитие этого заболевания.
Синдром сухого глаза часто возникает из-за увеличенного времени, проведенного перед экранами гаджетов, что приводит к редкому морганию. Русановская также подчеркивает, что эти симптомы могут быть признаками более серьезных заболеваний и рекомендует обращаться к врачу при их появлении, сообщает МИР24.
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