Ученые из Белгорода создали новый способ лечения глаукомы у близоруких

Ученые из НИУ БелГУ разработали и запатентовали инновационный раствор для контактных линз, предназначенный для лечения глаукомы у пациентов с близорукостью. Этот препарат не только обладает длительным противоглаукомным и антиоксидантным действием, но также останавливает дегенерацию нервных клеток зрительного нерва.
Разработанный раствор предназначен для терапии первичной открытоугольной глаукомы у лиц с разной степенью близорукости. Механизм противоглаукомного действия включает снижение образования внутриглазной жидкости и улучшение ее оттока. Важно отметить, что традиционные методы лечения глаукомы не всегда обеспечивают постоянную концентрацию действующего вещества в тканях глаза, в отличие от нового препарата.
Для обеспечения непрерывного действия препарата ученые предусмотрели его использование с мягкими контактными линзами. Эти линзы покрываются специальным раствором, содержащим мукоадгезивный полимер, что обеспечивает пролонгированный терапевтический эффект глазных капель.
Кроме того, разработанный препарат уничтожает свободные радикалы, которые могут привести к повреждению и дегенерации клеток зрительного нерва. Такая терапевтическая композиция соответствует стандартам государственной фармакопеи РФ. Ученые НИУ БелГУ не только занимались созданием и исследованиями нового препарата, но также разработали всю необходимую документацию для первой стадии жизненного цикла этого инновационного лекарственного средства, сообщает ТАСС.
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