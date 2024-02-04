Ученые обнаружили способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете

Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology, выявило новый препарат, способный защитить сосуды и предотвратить диабетические осложнения глаз и почек. Ученые обнаружили, что молекула, блокирующая фермент гепараназу, может предотвратить повреждение гликокаликса — защитной оболочки кровеносных сосудов.
Гепараназа, действующая как "ножницы", разрезает оболочку сосудов, и ингибиторы этого фермента могут предотвращать это. Результаты экспериментов на мышах позволяют ученым надеяться на проведение испытаний препарата на людях. Старший автор исследования, Ребекка Фостер из Бристольской медицинской школы, подчеркнула важность результатов, отметив, что предложенный препарат может предотвратить разнообразные диабетические осложнения, являющиеся глобальной проблемой здравоохранения для людей, страдающих диабетом, сообщает Газета.Ру.
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