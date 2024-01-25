Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз

Офтальмологи из Великобритании, Тина Патель и Марк Шелтон, предостерегли от опасности популярного метода нанесения вазелина в уголки глаз для фиксации макияжа. Согласно их заявлениям в Daily Mail, такая практика может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением.

В последнее время использование вазелина для предотвращения слезотечения и сохранения макияжа стало трендом в социальных сетях. Однако офтальмолог Патель подчеркнула, что близкое расположение вазелина к глазам увеличивает риск милиумов и ячменей. Оптометрист Шелтон дополнил предупреждение, указав на возможные осложнения, такие как блокирование мейбомиевых желез, что может вызвать глазные инфекции и раздражение глаз, сообщает Газета.Ру.