Офтальмолог Ивановская предупреждает о рисках, связанных с использованием капель для изменения цвета глаз

Такие препараты, аналоги простагландинов, широко рекламируются как средства для достижения необычного оттенка радужки. Врач подчеркивает, что такие капли, хотя и способны изменить цвет глаз, являются ядовитыми и ориентированы на снижение внутриглазного давления.

Важно, чтобы реклама таких продуктов содержала полную информацию о химическом составе, действующем веществе и возможных побочных эффектах. Ивановская предостерегает о возможных необратимых последствиях для здоровья глаз при небрежном использовании подобных препаратов, сообщает МедЗдрав.Инфо.