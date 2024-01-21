Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.01.2024 : 88,5896
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.01.2024 : 96,3835
Офтальмолог Ивановская предупреждает о рисках, связанных с использованием капель для изменения цвета глаз
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:32

Офтальмолог Ивановская предупреждает о рисках, связанных с использованием капель для изменения цвета глаз

Такие препараты, аналоги простагландинов, широко рекламируются как средства для достижения необычного оттенка радужки. Врач подчеркивает, что такие капли, хотя и способны изменить цвет глаз, являются ядовитыми и ориентированы на снижение внутриглазного давления.

Важно, чтобы реклама таких продуктов содержала полную информацию о химическом составе, действующем веществе и возможных побочных эффектах. Ивановская предостерегает о возможных необратимых последствиях для здоровья глаз при небрежном использовании подобных препаратов, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

В Британии разочаровались после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу

В Британии разочаровались после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу

﻿Великобритания выражает несогласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно нежелательности учреждения независимого государства для Палестины.

Читать полностью
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в областях Украины: Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, в соответствии с данными официального ресурса для оповещения населения.

Читать полностью

Общество

Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма

Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма

Врач-кардиолог Мария Королева выделила жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь и сардины, как популярный источник этого витамина. Тема дефицита витамина D становится особенно актуальной в осенне-зимний период, сказываясь на настроении, состоянии кожи, волосах и костной системе.

Читать полностью
Диетологи подчеркнули, что семечки подсолнуха являются ценным продуктом, способствующим улучшению здоровья

Диетологи подчеркнули, что семечки подсолнуха являются ценным продуктом, способствующим улучшению здоровья

Семена подсолнуха обладают высокой питательной ценностью, содержат растительный белок, жиры, клетчатку, а также витамин Е, магний, селен и медь. Эти минералы играют важную роль в поддержании общего состояния здоровья, укреплении костей, повышении иммунитета и благотворном воздействии на сердце.

Читать полностью

Новости