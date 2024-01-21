Офтальмолог Ивановская предупреждает о рисках, связанных с использованием капель для изменения цвета глаз

Такие препараты, аналоги простагландинов, широко рекламируются как средства для достижения необычного оттенка радужки. Врач подчеркивает, что такие капли, хотя и способны изменить цвет глаз, являются ядовитыми и ориентированы на снижение внутриглазного давления.
Важно, чтобы реклама таких продуктов содержала полную информацию о химическом составе, действующем веществе и возможных побочных эффектах. Ивановская предостерегает о возможных необратимых последствиях для здоровья глаз при небрежном использовании подобных препаратов, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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