Офтальмолог Бруско сообщил, почему в холодную погоду слезятся глаза

Холодный воздух приводит к слезоточивости глаз из-за обезвоживания слизистых оболочек, сообщает издание Daily Mail со сылкой на американского офтальмолога Майкла Бруско. При выходе на улицу в зимнее время холод разжигает синдром сухого глаза, уменьшая активность слезного аппарата.

Слезы играют важную роль в защите глаз, образуя слой на роговице и предотвращая попадание грязи.

Воздействие сухого, холодного воздуха вызывает испарение слез, активируя слезовыделительный рефлекс и приводя к интенсивному слезотечению. Дополнительные факторы включают использование косметики и увлажняющих средств, а также утончение слезной пленки у тех, кто проводит много времени за компьютером.