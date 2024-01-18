Офтальмолог Бруско сообщил, почему в холодную погоду слезятся глаза

Холодный воздух приводит к слезоточивости глаз из-за обезвоживания слизистых оболочек, сообщает издание Daily Mail со сылкой на американского офтальмолога Майкла Бруско. При выходе на улицу в зимнее время холод разжигает синдром сухого глаза, уменьшая активность слезного аппарата.
Слезы играют важную роль в защите глаз, образуя слой на роговице и предотвращая попадание грязи.
Воздействие сухого, холодного воздуха вызывает испарение слез, активируя слезовыделительный рефлекс и приводя к интенсивному слезотечению. Дополнительные факторы включают использование косметики и увлажняющих средств, а также утончение слезной пленки у тех, кто проводит много времени за компьютером.
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