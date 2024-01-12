Врачи предупреждают о повышенном риске инфекций глаз при ношении многоразовых контактных линз во время сна, особенно в случае использования водопроводной воды для очистки. Офтальмологи отмечают, что сон с многоразовыми линзами может увеличить вероятность инфекции глаз в 8 раз.
Исследование 2022 года выявило, что носители многоразовых линз подвержены акантомебному кератиту в почти 4 раза чаще, чем те, кто использует одноразовые линзы. Это заболевание связано с попаданием в глаз амеб из пресноводных источников, таких как бассейны и водопровод.
Риск инфекции глаз также связан с возможностью повреждения роговицы неровностями на линзе, оставленными ногтем. Офтальмологи рекомендуют использовать только стерильный соленый раствор для очистки линз и подчеркивают, что одноразовые линзы считаются наиболее безопасными. Один из экспертов предостерегает от возможных осложнений, таких как тяжелое рубцевание роговицы, слепота, пересадка роговицы и даже удаление глаза, вызванных неправильным уходом за контактными линзами, сообщает Газета.Ру.
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