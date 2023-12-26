Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов

Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Дэниел Портер из AAO пояснил, что синий свет от экранов не увеличивает нагрузку на глаза, поэтому специализированные очки для блокировки его не обязательны. Однако длительное использование гаджетов может вызвать сухость глаз и головную боль из-за редкого моргания при сосредоточенном внимании на экране.
Для снижения нагрузки офтальмологи рекомендуют использовать увлажняющие капли и, при необходимости долгой работы за компьютером, отказаться от контактных линз в пользу очков. Они также предлагают комплекс упражнений "20-20-20", включающий отвод взгляда от экрана каждые 20 минут на 20 секунд фокусировки на объекте, находящемся на расстоянии 20 футов. Приглушение окружающего света также поможет снизить напряжение и улучшить эффективность труда, сообщает Газета.Ру.
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