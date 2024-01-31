Врач Стоянова: покраснение одного глаза может являться ранним признаком развивающейся глаукомы

В эфире телепрограммы "О самом главном" на канале "Россия 1" офтальмолог Гергана Стоянова отмечает, что многие пациенты часто игнорируют эти признаки, что может привести к необратимой слепоте.

Среди ранних симптомов глаукомы врач выделяет быструю утомляемость при зрительной нагрузке, плохое видение в темное время суток, проблемы с различением деталей, головную боль и покраснение одного глаза.

Стоянова подчеркивает важность измерения глазного давления, особенно для людей старше 45 лет, и рекомендует посещение офтальмолога, особенно если у родственников первой линии уже была диагностирована глаукома, сообщает МедЗдрав.Инфо.