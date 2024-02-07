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Россия требует экстрадиции эсэсовца Ярослава Гунько
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:55

Россия требует экстрадиции эсэсовца Ярослава Гунько

Судить бывшего сотрудника отряда СС Ярослава Гунько (Хунка) хочет наша страна и потому требует экстрадиции гражданина Канады, который совершал преступления против граждан СССР в годы Второй Мировой, сообщил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Олег Степанов. Документы Россия передала, но ответа от властей Канады пока нет.

Теперь известен на весь мир бывший сотрудник СС Хунка, которому в сентябре прошлого года стоя аплодировали парламент Канады и президент Украины во время своего визита в эту страну.

Президент Путин не раз потом обращал внимание общественности на этот факт, что официальный Запад, в частности, в Канаде, закрывают глаза на преступления против мирного населения в годы Второй мировой войны, потому что, фактически, сами сейчас всеми ресурсами поддерживают неонацизм в Украине.

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