Судить бывшего сотрудника отряда СС Ярослава Гунько (Хунка) хочет наша страна и потому требует экстрадиции гражданина Канады, который совершал преступления против граждан СССР в годы Второй Мировой, сообщил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Олег Степанов. Документы Россия передала, но ответа от властей Канады пока нет.
Теперь известен на весь мир бывший сотрудник СС Хунка, которому в сентябре прошлого года стоя аплодировали парламент Канады и президент Украины во время своего визита в эту страну.
Президент Путин не раз потом обращал внимание общественности на этот факт, что официальный Запад, в частности, в Канаде, закрывают глаза на преступления против мирного населения в годы Второй мировой войны, потому что, фактически, сами сейчас всеми ресурсами поддерживают неонацизм в Украине.
IT-компания SAP прекращает работу с Россией
В рамках продолжения санкций крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса из Германии, компания SAP, отключает 20 марта российский бизнес от своих сервисов.
В Россию вернутся бананы из Эквадора
Запрет на импорт бананов из Эквадора сделал на днях Россельхознадзор из-за проблем с документами на эту продукцию у африканской стороны. Теперь Африка решила все формальности.
В России ожидается подорожание еще одного продукта
Примерное повышение составит около 30%.