Экспорт российского зерна в 2023–2024 сельхозгоду может составить до 65 млн тонн, сообщил вчера Владимир Путин в Краснодарском крае на открытии нового агрообъекта. Президент отметил, что при таком объеме экспорта, логистика имеет чрезвычайно большое значение, сообщает ТАСС.

Так, 85% грузопотока в РФ проходит через железную дорогу, что является базовым маршрутом для передвижения груза. Однако цены производителей на вагоны увеличились на 67% с января 2022 года по ноябрь 2023-го, поэтому растут и цены на перевозки.



Важно развивать саму железнодорожную сеть, равно как и решить проблему подвижных составов. Президент заверил, что еще раз обратит внимание правительства на этот вопрос, он будет обсужден с соответствующими ведомствами. Проблема с соотношением качества подвижного состава и сроками его эксплуатации существует.





