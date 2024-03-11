Россия заработала 187 млрд долл на поставках углеводородов в дружественные страны — Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию — в прошлом году. Это на 56 миллиардов долларов больше, чем средний экспорт в страны Европы до введения санкций.
До СВО 27 стран Евросоюза закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 млрд долл в год. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил почти 71 млрд долл, сообщает ТАСС.
Однако Москва дополнительно заработала на поставках в дружественные страны 126,8 миллиарда долларов. Крупнейшим покупателем российских углеводородов был Китай, который удвоил расходы на их приобретение.
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