На 4,3% вырос экспорт продовольствия из России в минувшем году и достиг уровня в 43 млрд долл. Импорт же в 2023 году снизился на 1,7% и составил 35 млрд долл, приводит "РИА Новости" данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По другому обстоит дело с минеральным сырьем. На экспорт наша страна стала отправлять его меньше на 33%, что составило 260 млрд долл в год. Импорт же этого сырья вырос примерно на 5% и достиг 5,6 млрд долл, сообщает агентство.
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