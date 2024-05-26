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Выставка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:48

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.

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Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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