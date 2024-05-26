Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.

Проект "Кибернетическое бессмертие FIDONet" Дмитрия Сошникова переносит зрителей в культуру виртуального общения, начиная с 1990-х годов, и вопрошает о перспективах кибернетического бессмертия.

Художница grigodas в своей книге "Духи бурятской мифологии" вводит зрителей в мир бурятской культуры через призму анализа искусственного интеллекта.

Живописные работы "Синтетическое вдохновение" Геши Цын открывают новый жанр — нейронаивное искусство, поднимая вопросы о роли художника и влиянии современных технологий в сфере искусства, сообщает Газета Культура.

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