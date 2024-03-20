Выставка-форум "Россия" на ВДНХ привлекла более девяти миллионов посетителей

Девятилетний Андрей Баторов стал юбилейным посетителем, получив сертификат на семейное путешествие на Байкал. Экспозиция ВЭБа на выставке освещает тему перемен в жизни российских семей, акцентируя внимание на их роли в президентской повестке развития.

Мероприятия выставки продолжатся до 24 марта, с участием представителей местной промышленности.

Гости из различных стран, включая Китай, Германию и Казахстан, а также множество жителей городов России активно посещают выставку. Восемь миллионов посетителей были зафиксированы с ноября прошлого года, а юбилейным посетителем в тот раз стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, сообщает Вечерняя Москва.