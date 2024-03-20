Выставка-форум "Россия" на ВДНХ привлекла более девяти миллионов посетителей

Девятилетний Андрей Баторов стал юбилейным посетителем, получив сертификат на семейное путешествие на Байкал. Экспозиция ВЭБа на выставке освещает тему перемен в жизни российских семей, акцентируя внимание на их роли в президентской повестке развития.
Мероприятия выставки продолжатся до 24 марта, с участием представителей местной промышленности.
Гости из различных стран, включая Китай, Германию и Казахстан, а также множество жителей городов России активно посещают выставку. Восемь миллионов посетителей были зафиксированы с ноября прошлого года, а юбилейным посетителем в тот раз стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, сообщает Вечерняя Москва.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
Audi переименует свои модели, отказываясь от сложных цифровых индексов, введенных в 2017 году
Новая система наименований будет более простой и понятной как для автомобилей с ДВС, так и для электрокаров.
В "АвтоВАЗе" сообщили, что китайские автомобили теснят Lada в ее сегментах рынка
"АвтоВАЗ" сообщил, что китайские автомобильные бренды активно конкурируют с Lada на российском рынке, входя в её традиционные сегменты с большими скидками.
Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет
Калининградский аэропорт "Храброво" сотрудничает с египетской авиакомпанией Almasria Universal Airlines и туроператором Coral Travel для возобновления прямых рейсов из Калининграда в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте с седьмого апреля 2024 года.