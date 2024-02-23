Выставка "Россия" на ВДНХ в Москве за четыре месяца привлекла семь миллионов посетителей

Рекорд был установлен, когда семимиллионным гостем стал Алексей Максимов из Волжского, Волгоградской области, посетивший выставку вместе с семьей. Он получил подарок от организаторов — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги".

Гендиректор Наталья Виртуозова отметила увеличение интереса к выставке, особенно среди детей из разных регионов страны. На пик посещаемости также оказывают влияние школьные каникулы. Выставка представляет разнообразие отраслей российской экономики, культуры и туризма и продолжит работу до 12 апреля, сообщает РИА Новости.