Выставка "Россия" на ВДНХ в Москве за четыре месяца привлекла семь миллионов посетителей

Рекорд был установлен, когда семимиллионным гостем стал Алексей Максимов из Волжского, Волгоградской области, посетивший выставку вместе с семьей. Он получил подарок от организаторов — семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги".
Гендиректор Наталья Виртуозова отметила увеличение интереса к выставке, особенно среди детей из разных регионов страны. На пик посещаемости также оказывают влияние школьные каникулы. Выставка представляет разнообразие отраслей российской экономики, культуры и туризма и продолжит работу до 12 апреля, сообщает РИА Новости.
Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании
В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.
Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"
Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".
Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории для 5-8 классов с двух до трех в неделю
По проекту приказа, опубликованному на официальном портале, общее число рекомендованных часов для изучения истории составит 476 в 5-8 классах при 3 часах в неделю и 34 учебных неделях, а для 9 класса — 2 часа в неделю.
Врач Белоусов предлагает альтернативы кофе для тех, кто хочет ограничить его употребление
Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов утверждает, что зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить кофе. Декофеинизированный кофе сохраняет полезные свойства и антиоксиданты.