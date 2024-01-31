На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы"

Экспозиция, доступная ежедневно в павильоне № 61 "Центрсоюз", включает 13 разделов, каждый из которых связан с определенным эпизодом произведения "Война и мир". Посетители могут бесплатно пройти по выставке до завершения проекта "Россия".
Каждый раздел представлен соответствующими экспонатами, аудио- и видеоматериалами, а также цитатами из романа. Используя мультимедийные технологии, гости имеют возможность научиться танцевальным движениям, сыграть в старые карточные игры и интерактивно изучить ход Бородинского сражения. Арт-пространство на выставке предоставляет возможность просмотра фильмов о жизни и творчестве Льва Толстого в формате 3D, сообщает Вечерняя Москва.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
В 2022 году в США зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения сифилисом
Эксперты отмечают, что последний раз подобное количество случаев было зафиксировано в 1950 году. Пик распространения сифилиса в стране приходится на 1943 год, с 575 тыс. выявленных случаев.
Репродуктолог Колода выделила два фактора, оказывающих негативное воздействие на фертильность зимой
Переохлаждение и посещения бани могут нарушить процессы зачатия у мужчин и женщин. Специалист подчеркнула, что кратковременное переохлаждение может спровоцировать активизацию хронических воспалительных процессов, таких как цистит, пиелонефрит и сальпингоофорит, влияя отрицательно на репродуктивное здоровье обоих полов.
Врач Александрова сообщает об опасных для здоровья диетах
Врач-эндокринолог Мария Александрова высказывает осторожность относительно кетодиеты, основанной на исключении углеводов, указывая на риск системного отравления от избыточного количества кетоновых тел.