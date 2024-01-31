На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы"

Экспозиция, доступная ежедневно в павильоне № 61 "Центрсоюз", включает 13 разделов, каждый из которых связан с определенным эпизодом произведения "Война и мир". Посетители могут бесплатно пройти по выставке до завершения проекта "Россия".

Каждый раздел представлен соответствующими экспонатами, аудио- и видеоматериалами, а также цитатами из романа. Используя мультимедийные технологии, гости имеют возможность научиться танцевальным движениям, сыграть в старые карточные игры и интерактивно изучить ход Бородинского сражения. Арт-пространство на выставке предоставляет возможность просмотра фильмов о жизни и творчестве Льва Толстого в формате 3D, сообщает Вечерняя Москва.