Четырехмиллионная посетительница выставки "Россия" выиграла поездку на винодельню

Четырехмиллионная посетительница выставки "Россия", Дарья Молодцова из Тулы, выиграла поездку на винодельню. Она получила сертификат на посещение лучших виноделен России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.

Подарки были вручены от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства. Дарья и ее близкие посетили выставку, экскурсию по "Пути зерна" и дегустацию блюд из российских продуктов. Замминистра сельского хозяйства выразил радость по поводу увлекательной поездки и подчеркнул важность развития виноделия в стране.

Тур по Краснодарскому краю для четырехмиллионной гости запланирован на май 2024 года, сообщает РИА Новости.