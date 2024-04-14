В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Сиднея, было обнаружено, что занятия спортом вечером после шести часов оказывают более благоприятное воздействие на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему, по сравнению с утренней тренировкой.
Анализ данных почти 30 тысяч людей среднего возраста в 62 года, страдающих ожирением, за восемь лет показал, что вечерние тренировки сопровождаются 61% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как утренние занятия, наоборот, связаны с увеличенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти.
Также отмечается активное снижение веса при тренировках вечером, что связывается с естественным повышением уровня сахара в крови к концу дня и более эффективным расщеплением и использованием его мышцами во время усиленной нагрузки.
Исследование подчеркивает важность времени проведения физических упражнений для достижения оптимальных результатов для здоровья, сообщает Газета.Ру.
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