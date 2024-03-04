Терапевт Алиева сообщила, кому опасно делать утреннюю зарядку

Врач-терапевт Севинч Алиева предупреждает о потенциальных опасностях утренней зарядки для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией. Физически ослабленные организмы могут не выдержать сильной нагрузки сразу после пробуждения, что может привести к головокружению и резкому повышению артериального давления.
Вместо этого, эксперт рекомендует предварительно умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Затем физическая активность, включая зарядку или йогу, может улучшить качество жизни и энергию. Перед занятиями физическими упражнениями необходимо хорошо проветрить помещение, сообщает Вечерняя Москва.
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