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Терапевт Алиева сообщила, кому опасно делать утреннюю зарядку
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:53

Терапевт Алиева сообщила, кому опасно делать утреннюю зарядку

Врач-терапевт Севинч Алиева предупреждает о потенциальных опасностях утренней зарядки для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией. Физически ослабленные организмы могут не выдержать сильной нагрузки сразу после пробуждения, что может привести к головокружению и резкому повышению артериального давления.

Вместо этого, эксперт рекомендует предварительно умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Затем физическая активность, включая зарядку или йогу, может улучшить качество жизни и энергию. Перед занятиями физическими упражнениями необходимо хорошо проветрить помещение, сообщает Вечерняя Москва.

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