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Роспотребнадзор предоставил информацию о симптомах нарушения углеводного обмена
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:49

Роспотребнадзор предоставил информацию о симптомах нарушения углеводного обмена

Симптомы включают одышку, повышение давления, избыточный вес, повышенный аппетит, сухость кожи или потливость. В случае возникновения этих признаков следует обратиться к терапевту для дальнейшего обследования и консультации у специалистов.

Важно помнить, что самолечение не рекомендуется.

Углеводный обмен включает в себя усвоение и расщепление углеводов, и под этим диагнозом могут скрываться различные заболевания, такие как наследственная непереносимость фруктозы, сообщает Московский Комсомолец.

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