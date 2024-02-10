Роспотребнадзор предоставил информацию о симптомах нарушения углеводного обмена

Симптомы включают одышку, повышение давления, избыточный вес, повышенный аппетит, сухость кожи или потливость. В случае возникновения этих признаков следует обратиться к терапевту для дальнейшего обследования и консультации у специалистов.

Важно помнить, что самолечение не рекомендуется.

Углеводный обмен включает в себя усвоение и расщепление углеводов, и под этим диагнозом могут скрываться различные заболевания, такие как наследственная непереносимость фруктозы, сообщает Московский Комсомолец.