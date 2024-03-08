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Американец Руперт Мердок женится на русской женщине-биологе Елене Жуковой
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:46

Американец Руперт Мердок женится на русской женщине-биологе Елене Жуковой

Медиамагнат 92-летний Руперт Мердок, основатель медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox, собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой, биологе и бывшей теще Романа Абрамовича. Пара состоит в отношениях с лета 2023 года.

Церемония бракосочетания должна пройти 1 июня в поместье Мердока с виноградником Морага в Калифорнии. Этот брак может стать для Мердока пятым, у него шестеро детей от предыдущих трех супруг, пишет The New York Times.

Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она ушла на пенсию и переехала в США из Москвы после распада СССР. Ее дочь, Дарья Жукова, была бывшей женой Романа Абрамовича и имеет двоих детей.



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