Медиамагнат 92-летний Руперт Мердок, основатель медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox, собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой, биологе и бывшей теще Романа Абрамовича. Пара состоит в отношениях с лета 2023 года.



Церемония бракосочетания должна пройти 1 июня в поместье Мердока с виноградником Морага в Калифорнии. Этот брак может стать для Мердока пятым, у него шестеро детей от предыдущих трех супруг, пишет The New York Times.

Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она ушла на пенсию и переехала в США из Москвы после распада СССР. Ее дочь, Дарья Жукова, была бывшей женой Романа Абрамовича и имеет двоих детей.





