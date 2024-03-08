Медиамагнат 92-летний Руперт Мердок, основатель медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox, собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой, биологе и бывшей теще Романа Абрамовича. Пара состоит в отношениях с лета 2023 года.
Церемония бракосочетания должна пройти 1 июня в поместье Мердока с виноградником Морага в Калифорнии. Этот брак может стать для Мердока пятым, у него шестеро детей от предыдущих трех супруг, пишет The New York Times.
Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Она ушла на пенсию и переехала в США из Москвы после распада СССР. Ее дочь, Дарья Жукова, была бывшей женой Романа Абрамовича и имеет двоих детей.
Криптобиржа Binance выпустила духи с запахом криптовалюты
У Binance сейчас нелегкие времена — она испытывает прессинг со стороны США.
Ученые совершили значимое открытие, выяснив, что ожирение становится всемирной эпидемией
Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что количество детей с избыточным весом увеличилось в четыре раза за последние 30 лет, охватывая практически каждого десятого ребенка на планете.
Эндокринолог Фетисова рассказала о методах похудения без строгих диет
Эндокринолог Надежда Фетисова подчеркивает, что снижение калорийности рациона является первоочередной задачей, рекомендуя ограничить употребление сладко-жирных и молочных продуктов, так как они способствуют набору веса.
Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости
Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска.