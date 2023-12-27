Резервный план по оказанию помощи Киеву Евросоюзом уже находится в разработке, сообщает издание Financial Times. Как сообщают авторы статьи, речь идет о сумме до 20 миллиардов евро, получить которую смогут за счет наращивания долга - так получится обойти запрет, наложенный премьером Венгрии Виктором Орбаном.

- ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана, - говорится в цитате.

Упоминая анонимные источники, авторы статьи говорят о том, что конкретные условия займа на рынках капитала еще обсуждаются, как и окончательная сумма. Она будет зависеть от конкретных потребностей Киева.