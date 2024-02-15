Вчера в Европарламенте "Группа поддержки демократии и координации выборов" (DEG) провела с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций мероприятие по подготовке к мартовским выборам президента в России, сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в ТГ.

Российским спецслужбам уже известно, что несистемная оппозиция, большинство представителей которой находятся за границей после начала СВО, активизировалась накануне выборов. При поддержке "пятой колонны" внутри страны, Западом прорабатываются разные сценарии действий против России для признания выборов нелегитимными: акции и провокации у избирательных участков в Европе, создания дублирующих органов власти за рубежом, локальные недовольства в регионах самой России для разжигания глобальных протестов по стране.

"Мы сделаем всё, чтобы попытки вмешиваться в избирательный процесс в России не прошли, а наши избиратели могли сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа". — сказал депутат Василий Пискарев.