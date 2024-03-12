Граждане РФ смогут посещать страны Евросоюза даже без наличия биометрического паспорта

По информации, полученной из Еврокомиссии, отсутствие этого типа документа не является причиной автоматического отказа во въезде. Путешественникам без биометрического паспорта могут разрешить въезд, если у них есть действующий проездной документ или шенгенская виза, а также если они соответствуют другим требованиям, установленным в Шенгенском пограничном кодексе.

Процесс контроля на границе будет состоять из двух этапов. Первый этап предполагает регистрацию данных в "системе самообслуживания", а затем путешественники должны получить штамп от пограничников на втором этапе. Решение о допуске или отказе во въезде остается за государствами-членами ЕС, и информация о таких решениях будет доступна через систему Entry/Exit System (EES).

Еврокомиссия подчеркнула, что EES не будет иметь негативных последствий для путешественников, и что отказ во въезде может быть зафиксирован в системе, если путешественник откажется предоставить биометрические данные. Однако отмечается, что в случае отказа в первый раз, путешественник сможет въехать в ЕС при следующей попытке, предоставив необходимую биометрическую информацию, сообщает ТАСС.