В случае размещения американского ядерного оружия в Северной Европе, эти объекты станут законными военными целями для наших военных в сценарии прямого военного столкновения РФ и НАТО, об этом на брифинге заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Она выразила уверенность, что лидер Финляндии не информировал своих избирателей о военно-стратегических последствиях такого решения. По словам Захаровой, именно к сценарию военного противостояния РФ с Североатлантическим альянсом "форсированно ведут дело США и их сателлиты".
Как сказала Мария Захарова, "безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает", отвечая про возможность размещения на Севере Европы американского ядерного оружия.
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Почти 740 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Избиратели голосуют на участках, находящихся на кораблях и прочих видах судов. Это мера принята с целью позволить проголосовать тем людям, которые находятся в отдалённых местностях, в плавании или на полярных станциях.
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