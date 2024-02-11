Ученые предупредили о возможности замерзания Европы из-за внезапной остановки течений в Атлантическом океане

Исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, указывает на риск коллапса системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). Ученые отмечают, что движение вод вокруг южной оконечности Африки является ключевым фактором в изменении динамики АМОЦ, которая замедляется из-за поступления пресной воды от тающих льдов Арктики.

Ведущий автор исследования, климатолог Рене ван Вестен, предупреждает о приближающемся переломном моменте и возможном коллапсе системы. По прогнозам, остановка циркуляции приведет к резкому понижению средних температур на северо-западе Европы на 5-15°C в течение нескольких десятилетий, а также изменит глобальный характер выпадения осадков и повлияет на бассейн реки Амазонки, сообщает Газета.Ру.