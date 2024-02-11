Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
Ученые предупредили о возможности замерзания Европы из-за внезапной остановки течений в Атлантическом океане
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:59

Ученые предупредили о возможности замерзания Европы из-за внезапной остановки течений в Атлантическом океане

Исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, указывает на риск коллапса системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). Ученые отмечают, что движение вод вокруг южной оконечности Африки является ключевым фактором в изменении динамики АМОЦ, которая замедляется из-за поступления пресной воды от тающих льдов Арктики.

Ведущий автор исследования, климатолог Рене ван Вестен, предупреждает о приближающемся переломном моменте и возможном коллапсе системы. По прогнозам, остановка циркуляции приведет к резкому понижению средних температур на северо-западе Европы на 5-15°C в течение нескольких десятилетий, а также изменит глобальный характер выпадения осадков и повлияет на бассейн реки Амазонки, сообщает Газета.Ру.

Мир

Ученые нашли новый вид медуз в Японии

Ученые нашли новый вид медуз в Японии

Исследователи из Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) обнаружили новый вид медузы на глубине 812 метров у побережья японских островов Огасавара. Новый вид, названный Santjordia pagesi, отличается ярко-красной гастроваскулярной системой в форме креста и небольшим размером — всего 10 сантиметров в диаметре.

Читать полностью
У Байдена диагностировали возрастную деменцию

У Байдена диагностировали возрастную деменцию

Об этом рассказал специалист Макари, опираясь на внешние проявления болезни.

Читать полностью

Общество

Световые новогодние конструкции останутся украшением Москвы до весны

Световые новогодние конструкции останутся украшением Москвы до весны

Петр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, сообщил, что более 4 тысяч новогодних элементов будут сохранены на улицах, площадях, парках и скверах. Они представляют собой часть осенне-зимней иллюминации, обеспечивают дополнительное освещение и создают праздничное настроение.

Читать полностью
Форум

Форум "Больше, чем путешествие" пройдет во Владивостоке осенью 2024

Это молодежное туристическое мероприятие, организованное совместными усилиями программы "Больше, чем путешествие" и приморской администрации. Форум планируется на три дня с участием более 800 человек.

Читать полностью

Новости