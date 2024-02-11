Ученые предупредили о возможности замерзания Европы из-за внезапной остановки течений в Атлантическом океане

Исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, указывает на риск коллапса системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). Ученые отмечают, что движение вод вокруг южной оконечности Африки является ключевым фактором в изменении динамики АМОЦ, которая замедляется из-за поступления пресной воды от тающих льдов Арктики.
Ведущий автор исследования, климатолог Рене ван Вестен, предупреждает о приближающемся переломном моменте и возможном коллапсе системы. По прогнозам, остановка циркуляции приведет к резкому понижению средних температур на северо-западе Европы на 5-15°C в течение нескольких десятилетий, а также изменит глобальный характер выпадения осадков и повлияет на бассейн реки Амазонки, сообщает Газета.Ру.
Ученые нашли новый вид медуз в Японии
Исследователи из Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) обнаружили новый вид медузы на глубине 812 метров у побережья японских островов Огасавара. Новый вид, названный Santjordia pagesi, отличается ярко-красной гастроваскулярной системой в форме креста и небольшим размером — всего 10 сантиметров в диаметре.
У Байдена диагностировали возрастную деменцию
Об этом рассказал специалист Макари, опираясь на внешние проявления болезни.
Световые новогодние конструкции останутся украшением Москвы до весны
Петр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, сообщил, что более 4 тысяч новогодних элементов будут сохранены на улицах, площадях, парках и скверах. Они представляют собой часть осенне-зимней иллюминации, обеспечивают дополнительное освещение и создают праздничное настроение.
Форум "Больше, чем путешествие" пройдет во Владивостоке осенью 2024
Это молодежное туристическое мероприятие, организованное совместными усилиями программы "Больше, чем путешествие" и приморской администрации. Форум планируется на три дня с участием более 800 человек.