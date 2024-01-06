АТОР предоставило список самых странных правил и запретов для туристов, действующих в различных странах Европы

Одним из необычных ограничений стал запрет на использование полотенец на итальянском острове Сардиния, введенный из-за того, что туристы уносили с собой песок. На пляже Ла Пелоза разрешено брать только коврики для загара, а на розовом пляже Спьяджа Роза предусмотрены крупные штрафы до 3500 евро за кражу песка.
В Португалии туристам запрещено громко слушать музыку на пляжах, и нарушителям грозит штраф в размере 36 тысяч евро. Также запрещены игры с мячом за пределами специальных зон, установка палаток вне кемпингов и разжигание костров на пляжах.
В испанской Севилье демонстрации нижнего белья в общественных местах караются наказанием, и запрещены также любая одежда с сексистскими посланиями и акты непристойного эксгибиционизма.
В итальянском Портофино селфи разрешены только в специально отведенных местах, и нарушителям грозит штраф в 270 евро из-за недовольства местных жителей фотосессиями туристов. На Майорке местные жители принимают меры против туристов, устанавливая фальшивые предупреждающие знаки на английском языке и неверные указатели расстояния, сообщает ФедералПресс.
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки.
Французские ученые обнаружили связь между смертью около 17 тысяч больных COVID-19 и применением препарата от малярии
Французские ученые, проведя исследование и опубликовав его в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, обнаружили связь между смертью около 17 тысяч больных COVID-19 и применением препарата от малярии - гидроксихлорохина.
Ученые обнаружили новый класс антибиотиков
Ученые достигли значительного прорыва в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, обнаружив новый класс антибиотиков.
С 5 января бригадам скорой помощи разрешено оказывать помощь гражданам без их письменного согласия
С 5 января вступил в силу закон, разрешающий бригадам скорой помощи оказывать помощь гражданам без их письменного согласия, если эта помощь оказывается вне медицинской организации и пациент или его представитель не отказывались от нее ранее в письменной форме.