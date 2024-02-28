Военные самолеты Германии были подняты по тревоге в воздух истребители Eurofighter с аэродрома на севере Германии, после того, как НАТО-вские средства обнаружения засекли пролет российского военного самолета. Ил-20м пролетал на юго-восток от столицы Финляндии. В результате всё обошлось мирно, был отбой тревоги, и германские истребители вернулись на базу после того как визуально пронаблюдали российский самолет.
Ранее в феврале уже была информация, что немецкие летчики сопровождали российский Ил-20М вблизи острова Рюген. Польша также недавно поднимала свои боевые самолеты, после обнаружения наших истребителей вблизи своих границ.
Ил-20 — это военный разведчик, созданный на базе советского пассажирского самолета Ил-18, он оснащен РЛС и фотоаппаратурой.
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