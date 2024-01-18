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В ЕС согласовано ограничение наличных в 10 тысяч евро в рамках мер по борьбе с отмыванием денег
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:02

В ЕС согласовано ограничение наличных в 10 тысяч евро в рамках мер по борьбе с отмыванием денег

Участники переговоров Совета ЕС и Европейского парламента достигли соглашения о введении ограничения наличных средств в размере 10 тысяч евро. Новый лимит станет частью мер по противодействию отмыванию денег, разработанных Европейской комиссией. Данная реформа нацелена на гармонизацию правил противодействия незаконному обороту наличных средств в рамках всей Европы и закрытие национальных уязвимостей.

Министр финансов Бельгии и председатель Совета ЕС Винсент ван Петегем подчеркнул, что новый пакет мер обеспечивает отсутствие возможности для мошенников, организованной преступности и террористов легализовать свои доходы через финансовую систему в будущем.

Это новое регулирование вызвало споры, особенно в Германии, где до этого не существовало верхнего предела. В стране покупателям приходилось предъявлять удостоверение личности только в том случае, если они собирались оплатить сумму более 10 тысяч евро наличными. В то время как во Франции и Испании уже действовали установленные лимиты в 1 тысячу евро, а в Бельгии и Нидерландах - 3 тысячи евро. Исключение составляют продажи между частными лицами, где нет ограничений наличности, например, при покупке подержанного автомобиля непосредственно у частного лица.

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