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Эстония выгоняет российского дипломата
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:34

Эстония выгоняет российского дипломата

В пресс-службе МИД Эстонии рассказали о принятом решении выдворить из страны одного из сотрудников дипмиссии. В представительстве ведомства заявили, что уже вызывали временного поверенного в делах РФ в Таллине. Чиновники вручили ему документ об объявлении его персоной нон грата.

- МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия против независимости и суверенитета, - подчеркнули представители пресс-службы. - И считает необходимым заявить об этом очень четко.

В МИД России уже сообщили, что страна сделает ответный ход на высылку дипломата из Эстонии.

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