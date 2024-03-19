В пресс-службе МИД Эстонии рассказали о принятом решении выдворить из страны одного из сотрудников дипмиссии. В представительстве ведомства заявили, что уже вызывали временного поверенного в делах РФ в Таллине. Чиновники вручили ему документ об объявлении его персоной нон грата.

- МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия против независимости и суверенитета, - подчеркнули представители пресс-службы. - И считает необходимым заявить об этом очень четко.

В МИД России уже сообщили, что страна сделает ответный ход на высылку дипломата из Эстонии.