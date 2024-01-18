Перед правительством Эстонии встала сложная задача. Цель - лишить проживающих на территории страны россиян и белорусов права голосования на местных выборах. Однако сделать это не так-то просто. Как заявила премьер-министр Кая Каллас в парламенте, власти сейчас ищут подходящее решение.
- Как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения конституции, - сказала премьер.
Теперь на министерство юстиции возложена задача проанализировать возможности ограничить права россиян и белорусов с помощью изменения законов страны. Правда, для изменения конституции потребуется много голосов парламента. Пока же право голоса на муниципальных выборах имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, третьих стран, а также лица без гражданства.
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