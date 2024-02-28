До 10 дней ждут своей очереди грузовые фуры из Финляндии, направляющиеся в Россию. Потому что им приходится ехать через погранпереходы на юге Эстонии — КПП Койдула и Лухамаа, пишет сегодня финское СМИ.

В январе 2024 года около 1 тыс. финских грузовиков пересекли границу России и Эстонии, что равно 10-15% от всего трафика между этими двумя странами. Среднее время ожидания грузового автотранспорта в очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии может достигать 10 дней, как отмечается в публикации.