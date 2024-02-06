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Пророссийского священника Евгения высылают из Эстонии
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:40

Пророссийского священника Евгения высылают из Эстонии

Евгений (Решетников) — глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии, которого официальный Таллин сегодня вышлет из страны, считает причиной депортации его принципиальная поддержка СВО на Украине.

"В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий", — сказал митрополит Евгений после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина.

Евгению Решетникову МВД Эстонии решило не продлевать вид на жительство (ВНЖ), потому что служитель церкви представляет угрозу безопасности государства.

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