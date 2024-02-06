Евгений (Решетников) — глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии, которого официальный Таллин сегодня вышлет из страны, считает причиной депортации его принципиальная поддержка СВО на Украине.
"В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий", — сказал митрополит Евгений после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина.
Евгению Решетникову МВД Эстонии решило не продлевать вид на жительство (ВНЖ), потому что служитель церкви представляет угрозу безопасности государства.
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76
В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.
"Рособоронэкспорт" скоро удивит новыми разработками
Отечественная "оборонка" не только успешно справляется с огромным госзаказом в условиях СВО и санкций, но и умудряется торговать своей продукцией через "Рособоронэкспорт" с иностранными партнерами.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.