Эстония сказала российскому временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину, что эта прибалтийская республика не остановится в своей политике в отношении нашей страны, пишет РБК. Внешнеполиическое ведомство выразило Салимуллину возмущение и потребовало письменного объяснения по поводу этой ситуации.
Политика Таллина по поддержке Киева и ликвидации военных памятников СССР не изменится после объявления в международный розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, сказали в МИД Эстонии.
Помимо двух вышеназванных, в розыск российским ведомством объявлены и другие официальные лица Эстонии. По какой именно уголовной статье прибалтийские чиновники объявлены в розыск, МВД России пока не уточняет. Ранее Латвия и Литва по аналогичной причине вызывали к себе российских диппредставителей.
В штаб-квартире Минобороны Германии надолго погас свет
Резервный источник энергии также дал сбой. Через несколько часов всё починили, но причины ЧП не установлены. Похоже, хваленая немецкая надежность уходит в прошлое.
Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке
Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.
Звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" снова отомстит за смерть невесты в новом триллере
Премьера сериала "Подслушано в Рыбинске", в котором 24-летний актер Рузиль Минекаев сыграл Ширмика — простого дворового парня из небольшого города, состоится уже в нынешнем году.
Ушла из жизни мать Бориса Немцова
Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.