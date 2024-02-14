Эстония сказала российскому временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину, что эта прибалтийская республика не остановится в своей политике в отношении нашей страны, пишет РБК. Внешнеполиическое ведомство выразило Салимуллину возмущение и потребовало письменного объяснения по поводу этой ситуации.

Политика Таллина по поддержке Киева и ликвидации военных памятников СССР не изменится после объявления в международный розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, сказали в МИД Эстонии.

Помимо двух вышеназванных, в розыск российским ведомством объявлены и другие официальные лица Эстонии. По какой именно уголовной статье прибалтийские чиновники объявлены в розыск, МВД России пока не уточняет. Ранее Латвия и Литва по аналогичной причине вызывали к себе российских диппредставителей.