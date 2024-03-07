По итогам торгов 6 марта, Tesla покинула топ-10 самых дорогих компаний на биржах США из-за падения рыночной стоимости более чем на $200 млрд. Вместо Tesla в топ-10 вошла Visa, согласно данным TradingView, пишет РБК. Капитализация Tesla составляет $562,24 млрд, а рыночная стоимость Visa — чуть менее $563,38 млрд.

Tesla занимала 11-е место по капитализации в США с 20 января 2023 года. Десятка самых дорогих компаний США включает Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom и Visa.

Акции Tesla показали негативную динамику, подешевев примерно на 12,9% с начала года, что привело к потере $228 млрд рыночной стоимости. Акции же Visa, напротив, растут, и бумаги находятся на 2% ниже исторического максимума, достигнутого на торгах 28 февраля 2024 года.

Рост акций Visa связан с устойчивостью бизнеса компании, в то время как Tesla сталкивается с проблемами снижения цен на электромобили и сокращения поставок.







