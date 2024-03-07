По итогам торгов 6 марта, Tesla покинула топ-10 самых дорогих компаний на биржах США из-за падения рыночной стоимости более чем на $200 млрд. Вместо Tesla в топ-10 вошла Visa, согласно данным TradingView, пишет РБК. Капитализация Tesla составляет $562,24 млрд, а рыночная стоимость Visa — чуть менее $563,38 млрд.
Tesla занимала 11-е место по капитализации в США с 20 января 2023 года. Десятка самых дорогих компаний США включает Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom и Visa.
Акции Tesla показали негативную динамику, подешевев примерно на 12,9% с начала года, что привело к потере $228 млрд рыночной стоимости. Акции же Visa, напротив, растут, и бумаги находятся на 2% ниже исторического максимума, достигнутого на торгах 28 февраля 2024 года.
Рост акций Visa связан с устойчивостью бизнеса компании, в то время как Tesla сталкивается с проблемами снижения цен на электромобили и сокращения поставок.
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД
Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".
Журналист Карлсон анонсировал разбор речи Байдена
Байден все чаще попадает в неловкие ситуации и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.
Тюменский филармонический оркестр представит публике масштабный концерт, посвященный Юрию Гагарину
Тюменский филармонический оркестр подготовит грандиозный концерт ко дню космонавтики, переставляющий собой историю жизни Юрия Гагарина. Сам концерт будет приурочен ко дню рождения выдающегося советского лётчика и первого человека в космосе. В оркестре будут задействованы 150 артистов.
В Пензенский области задержали курьера с 1,7 килограммом героина
В Пензенской области задержали женщину, имевшую при себе 1,7 килограмм героина, об этом сообщило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.