Издание Politico сообщило о предстоящем заявлении от Еврокомиссии. Эксперты считают, что между странами может наступить вражда из-за дефицита воды: уже сейчас наблюдается нехватка ресурса. К концу столетия, по прогнозам, рост экономики сократится на семь процентов.
- Риски включают усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов, - говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.
На данный момент лидеры собираются призвать страны ускорить борьбу с изменением климата. Уже выяснено, что планы, которые были составлены ранее, безнадежно отстают от реальности.
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