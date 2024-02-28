Издание Reuters опубликовало речь председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Она предложила использовать замороженные активы России в качестве поддержки для Киева, направив средства для военной помощи.
- Пришло время начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, - сообщила политик во время выступления перед Европарламентом.
По ее словам, лучшего применения этим деньгам не найти - как считает Урсула фон дер Ляйен, это поможет усилить безопасность. Кроме того, глава ЕК обратилась с призывом укреплять оборону Европы.
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