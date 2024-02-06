Глава Евросовета Шарль Мишель возмутился отказом многих депутатов Европарламента поставлять оружие Киеву. В качестве аргумента он привел мнение о том, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами.

- Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине, - высказался политик. - Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?

От России в страны НАТО уже была направлена нота из-за поставок вооружений. Представители Кремля назвали любые грузы с оружием законной целью для России.