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ЕС: Без помощи Евросоюза Украине придется воевать водяными пистолетами
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:23

ЕС: Без помощи Евросоюза Украине придется воевать водяными пистолетами

Глава Евросовета Шарль Мишель возмутился отказом многих депутатов Европарламента поставлять оружие Киеву. В качестве аргумента он привел мнение о том, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами.

- Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине, - высказался политик. - Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?

От России в страны НАТО уже была направлена нота из-за поставок вооружений. Представители Кремля назвали любые грузы с оружием законной целью для России.

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