Глава Евросовета Шарль Мишель возмутился отказом многих депутатов Европарламента поставлять оружие Киеву. В качестве аргумента он привел мнение о том, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами.
- Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине, - высказался политик. - Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями?
От России в страны НАТО уже была направлена нота из-за поставок вооружений. Представители Кремля назвали любые грузы с оружием законной целью для России.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Диетолог Стародубова рассказала о проблеме ожирения в России и методах ее решения
Главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова объяснила, что ожирение и избыточная масса тела определяются по индексу массы тела (ИМТ), но важнее учитывать наличие осложнений и сопутствующих заболеваний при постановке диагноза.
Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами
Биологи из University of St Andrews обнаружили, что приматы, несмотря на отсутствие человеческого языка, используют мимику и жестикуляцию для гибкого и целенаправленного общения. Многие жесты обезьян оказались общими среди видов и, кажется, биологически унаследованными.