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ЕС: Украинская промышленность – часть военной промышленности Евросоюза
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:04

ЕС: Украинская промышленность – часть военной промышленности Евросоюза

В планах Евросоюза - присоединить армию и военную промышленность Киева к собственным ресурсам. Об этом заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности, - подчеркнула она в своем выступлении.

Также политик дополнила речь фразой о том, что Украина в скором времени окажется в ЕС, а Запад, в свою очередь, намерен «оставаться с Украиной каждый день войны и каждый день после нее».

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