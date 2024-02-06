В планах Евросоюза - присоединить армию и военную промышленность Киева к собственным ресурсам. Об этом заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности, - подчеркнула она в своем выступлении.
Также политик дополнила речь фразой о том, что Украина в скором времени окажется в ЕС, а Запад, в свою очередь, намерен «оставаться с Украиной каждый день войны и каждый день после нее».
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