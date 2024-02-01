Напряженные переговоры среди стран ЕС наконец-то пришли к общему знаменателю - Киев все-таки получит 50 миллиардов евро. Правда, эта помощь будет разбита на несколько лет.
- Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. - ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту.
Премьер-миистр Венгрии Виктор Олбан уже накладывал вето на такое решение, однако в этот раз он не протестовал и присутствовал в зале голосования на официальном уровне. Свои комментарии по этом поводу он не дал.
Если разделить рекордный госдолг США, то на каждого американца придется сто тысяч долларов
Как Америка будет справляться с такими долгами – пока неизвестно.
МВФ превзошел в прогнозах даже российских оптимистов
Экономика России вырастет за год почти на 3% - таков прогноз для нашей страны на 2024 год даёт Международный валютный фонд. Хотя даже Банк России более осторожен в этом вопросе.
У россиян практически не осталось соли собственного производства
Сейчас на отечественных прилавках доля импортной соли составляет практически почти 34 процента.
ФНС потребовала от ИКЕА почти 13 миллиардов рублей
Пока мотивы такого иска неизвестны, обстоятельства выясняются.