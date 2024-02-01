Напряженные переговоры среди стран ЕС наконец-то пришли к общему знаменателю - Киев все-таки получит 50 миллиардов евро. Правда, эта помощь будет разбита на несколько лет.

- Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. - ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту.

Премьер-миистр Венгрии Виктор Олбан уже накладывал вето на такое решение, однако в этот раз он не протестовал и присутствовал в зале голосования на официальном уровне. Свои комментарии по этом поводу он не дал.