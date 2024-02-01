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В карман Украины: ЕС выделит еще 50 миллиардов евро в течение нескольких лет
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:43

В карман Украины: ЕС выделит еще 50 миллиардов евро в течение нескольких лет

Напряженные переговоры среди стран ЕС наконец-то пришли к общему знаменателю - Киев все-таки получит 50 миллиардов евро. Правда, эта помощь будет разбита на несколько лет.

- Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. - ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту.

Премьер-миистр Венгрии Виктор Олбан уже накладывал вето на такое решение, однако в этот раз он не протестовал и присутствовал в зале голосования на официальном уровне. Свои комментарии по этом поводу он не дал.

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