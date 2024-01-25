ЕС: Цель санкций против НРД – подрыв российской экономики

Совет Евросоюза и Национальный расчетный депозитарий (НРД) активно спорят в суде. Причина - российские замороженные активы. Сейчас обсуждается правомерность их использования. ЕС утверждает, что НРД своими действиями обеспечивает поддержку государства, однако депозитарий возражает, что такая связь не установлена.
Аргументами ЕС стали следующие утверждения:
- Депозитарий играет существенную роль в функционировании российской финансовой системы и ее связи с международной финансовой системой, - говорится в сообщении. А значит, прямо и косвенно обеспечивает возможность для правительства России осуществлять свою деятельность, проводить политику и пользоваться ресурсами.
Также в ЕС намекнули на то, что НРД почти на 100% принадлежит Мосбирже.
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