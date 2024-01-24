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ЕС: Киев может рассчитывать на еще одну финансовую поддержку
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:46

ЕС: Киев может рассчитывать на еще одну финансовую поддержку

Издание Financial Times сообщило, что Евросоюз может перечислить Киеву 50 миллиардов долларов. Для этого страны должны принять пакет поддержки Украины, а часть средств будет незамедлительно отправлена властям.

- Пакет (помощи) включает в себя многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же, - говорится в сообщении.

В набор поддержки войдут не только деньги, но и военная помощь. Планируется отправить вооруженную поддержку. При этом Евросоюз признает, что его возможности не безграничны, и помощь Киеву, фактически, уже висит на волоске.

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