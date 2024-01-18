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Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:02

Киев сам себе копает яму: ложь украинских СМИ стала подарком для России

Депутат Европарламента Рышард Чарнецкий опубликовал статью в издании Do Rzeczy, сообщив, что украинские СМИ только подрывают уверенность людей в силе собственных государств. Также он указал, что такие высказывания, по сути, стали своеобразным подарком для России.

- Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России, - подчеркнул политик в своем заявлении.

В частности, Чарнецкий имеет в виду заявления Киева о том, что блокада границы Польши и Украины - дело рук Москвы. По словам депутата это демонстрация отсутствия собственного мнения и просто дублирование риторики Зеленского.

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