Издание Financial Times сообщило, что Евросоюз занялся аудитом вооружений, которые были направлены странами в пользу Украины. Такие меры были приняты после ряда заявлений о том, что ряд стран не выполнили свои обязательства перед Киевом. Процессом аудита занимаются эксперты Европейской службы внешних связей.

Однако подобная проверка не вызвала энтузиазма у стран ЕС, поэтому некоторые государства объявили протест, говорится в публикации. В качестве ответных мер дипломаты отказались предоставлять какую-либо затребованную информацию. Результаты проверки будут опубликованы перед саммитом Евросоюза 1 февраля.