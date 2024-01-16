Издание Financial Times сообщило, что Евросоюз занялся аудитом вооружений, которые были направлены странами в пользу Украины. Такие меры были приняты после ряда заявлений о том, что ряд стран не выполнили свои обязательства перед Киевом. Процессом аудита занимаются эксперты Европейской службы внешних связей.
Однако подобная проверка не вызвала энтузиазма у стран ЕС, поэтому некоторые государства объявили протест, говорится в публикации. В качестве ответных мер дипломаты отказались предоставлять какую-либо затребованную информацию. Результаты проверки будут опубликованы перед саммитом Евросоюза 1 февраля.
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