Глава международных отношений Евросоюза Жозеп Боррель в соцсетях осудил действия силовых структур в отношении участников протестов в Грузии, призвал правительство данной страны гарантировать право на мирные митинги, напомнил о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС.
Он выразил решительное противодействие применению насилия в отношении участников протестов в Грузии, которые выступали защитниками мирных демонстраций против закона о внешнем влиянии. Боррель отметил, что Грузия аспирирует на вступление в ЕС, и призвал власти обеспечить свободу проведения мирных собраний. Использование силы для подавления протестов он назвал неприемлемым.
В столице Грузии во вторник состоялся новый митинг против закона об иностранных агентах. Оперативники вечером применяли перцовый баллон, водометы и резиновые пули в ходе столкновений с протестующими, чтобы вытеснить их с площади Руставели, где располагается здание парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в выданном заявлении ночью на среду призвала министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури прекратить разгоны митинга в Тбилиси и охарактеризовала акцию против закона об иноагентах как мирную. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Парламент Грузии ранее большинством голосов принял законопроект "О прозрачности внешнего влияния" на первом чтении. В то же время в Тбилиси продолжаются непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента одобрил передачу законопроекта ко второму чтению. Теперь верхний законодательный орган страны должен рассмотреть его на пленарном заседании на втором чтении.
Фото: www.flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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