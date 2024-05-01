Глава международных отношений Евросоюза Жозеп Боррель в соцсетях осудил действия силовых структур в отношении участников протестов в Грузии, призвал правительство данной страны гарантировать право на мирные митинги, напомнил о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС.

Он выразил решительное противодействие применению насилия в отношении участников протестов в Грузии, которые выступали защитниками мирных демонстраций против закона о внешнем влиянии. Боррель отметил, что Грузия аспирирует на вступление в ЕС, и призвал власти обеспечить свободу проведения мирных собраний. Использование силы для подавления протестов он назвал неприемлемым.

В столице Грузии во вторник состоялся новый митинг против закона об иностранных агентах. Оперативники вечером применяли перцовый баллон, водометы и резиновые пули в ходе столкновений с протестующими, чтобы вытеснить их с площади Руставели, где располагается здание парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в выданном заявлении ночью на среду призвала министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури прекратить разгоны митинга в Тбилиси и охарактеризовала акцию против закона об иноагентах как мирную. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.

Парламент Грузии ранее большинством голосов принял законопроект "О прозрачности внешнего влияния" на первом чтении. В то же время в Тбилиси продолжаются непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента одобрил передачу законопроекта ко второму чтению. Теперь верхний законодательный орган страны должен рассмотреть его на пленарном заседании на втором чтении.

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