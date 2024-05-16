Террористическая атака на председатель правительства Словакии Роберта Фицо была явно политически мотивированным актом, республика оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщают местные СМИ.

"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", - поделился комментарием силовик.

По оперативной информации, медики во время пятичасовой операции стабилизировали состояние раненного премьера, но оно все еще остается весьма серьезным.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Хорхе Андраде/Creative Commons Attribution 2.0 Generic.