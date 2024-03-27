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Невролог Голубинская рассказала, как помочь человеку при эпилептическом припадке
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:22

Невролог Голубинская рассказала, как помочь человеку при эпилептическом припадке

Невролог Ольга Голубинская предупреждает об опасности следования непроверенным онлайн-советам и популярным заблуждениям при оказании первой помощи при эпилептических припадках. Во время такого припадка человек теряет контроль и впадает в судорожное состояние из-за электрической активности клеток серого вещества коры головного мозга.

Врач подчеркивает, что нельзя вкладывать ложку в рот пострадавшего, так как это может повредить зубы, а также не рекомендуется класть его на спину или давать таблетку, чтобы избежать удушья. Вместо этого, рекомендуется повернуть пострадавшего на бок и вызвать скорую помощь.

Основные медицинские рекомендации включают уборку предметов вокруг пострадавшего, запоминание времени начала припадка и положение его на бок. Не следует пытаться разжать рот или сдерживать судороги, а основную помощь должны оказывать специалисты, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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