Президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс" заявил о сокром вхождении его страны в БРИКС. Необратимость изменения мира, его многополярность и справедливость, вот что символизирует собой появление и динамичное развитие такой структуры как БРИКС, примерно такой посыл был дан лидером Венесуэлы.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос также анонсировал интригующую новость, что глава российского МИД Сергей Лавров, который сегодня прибыл в столицу страны Каракас, передаст для Мадуро важное послание от президента России Владимира Путина.

Телеканал также сообщает, что Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров приехал в Венесуэлу с официальным визитом для укрепления двусторонних отношений и многополярного мира.

Организацию БРИКС основали в 2006 году в рамках ПМЭФ страны с динамично развивающейся экономикой — это Россия, Бразилия, Индия, Китая и ЮАР, а позже к ним присоединились и продолжают присоединяться другие страны, видящие в этом новом объединении перспективу более справедливого многополярного мира.





